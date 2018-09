Arrivano le nuove banconote da 100 e 200 euro Ecco come saranno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Banca centrale europea ha presentato oggi le nuoveda 100 e 200 euro, che entreranno in circolazione il 28 maggio 2019. Dopo i biglietti da 5, 10, 20 e 50 euro, quelli da 100 e 200 euro sono gli ultimi due tagli della serie Europa, che viene così completata.Le nuove banconote sono dotate di caratteristiche di sicurezza innovative. Come gli altri tagli, i nuovi biglietti sono facili da verificare applicando il metodo "toccare, guardare, muovere". Nella parte superiore della striscia argentata un ologramma con satellite reca un piccolo simbolo € che ruota attorno al numero.Le nuove banconote hanno dimensioni diverse rispetto a quelle della vecchia serie. Entrambi i tagli hanno la stessa altezza del biglietto da 50 euro. Oltre agli elementi di sicurezza visibili a occhio nudo, le banconote in euro sono dotate anche di caratteristiche di sicurezza verificabili dalle apparecchiature.Sui nuovi biglietti da 100 e 200 queste caratteristiche sono state perfezionate e ne sono state aggiunte altre che consentono di trattare i biglietti e controllarne l'autenticità rapidamente.