Arcelor Mittal, sindacati proclamano lo sciopero il 9 giugno: «Piano inaccettabile»

Le sigle dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil proclamano 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del Gruppo Arcelor Mittal Ex Ilva per il 9 giugno, in concomitanza con l'incontro tra le segreterie nazionali e il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Lo si legge in una nota dei sindacati. «Le segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm, insieme alle strutture territoriali ed alle Rsu del gruppo Arcelor ex Ilva - spiegano - ritengono inaccettabile il piano industriale presentato da Arcelor Mittal al Governo in data 05/06/2020, non ancora ufficializzato alle organizzazioni sindacali, contenente esuberi all'interno dei vari siti».



Le segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm, insieme alle strutture territoriali ed alle RSU del gruppo Arcelor ex Ilva «rivendicano con forza la piena occupazione, gli investimenti e il risanamento ambientale oggetto dell'accordo sindacale del 06/09/2018. Ritengono ancor più grave che le decisioni dell'azienda si basino su un accordo tra la stessa Arcelor Mittal e il Governo siglato nello scorso mese di marzo ma a tutt'oggi a noi sconosciuto», si legge nella nota. Lo sciopero scatterà dalle ore 7 di martedì 9 giugno. Ultimo aggiornamento: 15:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA