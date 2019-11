Idee grandi e piccole: allo Smau Marche in vetrina la grande bellezza delle startup

ANCONA - Una straordinaria e unica contaminazione tra le startup innovative e grandi aziende, sotto gli occhi di grandi player dell’innovazione, amministratori pubblici e investitori. Tutto questo è stato, ieri alla Mole di Ancona, Smau Marche, primo tentativo di cementare un ecosistema che dal punto di vista quantitativo vede la nostra regione avanti sul fronte del rapporto tra numero di abitanti e startup innovative, ma deve crescere sul fronte della collaborazione.



Un concetto ripreso da Pierantonio Macola, presidente di Smau, secondo il quale «le startup devono imparare a guardare al loro esterno, visto che sulla qualità dei progetti non si discute». Dall’imprenditore turistico, che cambia le dinamiche del booking online, alla piattaforma digitale di tracciabilità e certificazione sull’origine dei prodotti agroalimentari; dalle esperienze di realtà immersiva tra consumatore e brand, per migliorare la performance dell’impresa, alla soluzione per realizzare in modo smart un orto in casa; dalla progettazione, prototipazione, design e stampa 3D di prodotti esclusivi a un nuovo modo di vivere l’esperienza di un gelato preparato in maniera espressa; dalla compressa per digerire bene senza manifestare i sintomi dell’intolleranza da lattosio, al longboard elettrico, dotato di un sistema pieghevole unico nel suo genere e dal peso ridotto. Erano oltre 20 le startup che si sono presentate, in rappresentanza di tutte e cinque le province delle Marche: novanta secondi per raccontare la propria idea di innovazione a un pubblico di imprenditori interessati.

«Qui ho incontrato tanti imprenditori che oltre ad avere voglia di mettersi in discussione hanno uno sguardo rivolto al futuro - ha sottolineato Manuela Bora, assessora regionali alle Attività produttive -. Un motivo in più per sostenerli, creando per loro occasioni di confronto e piattaforme collaborative. La spinta all’innovazione è una spinta a tutto il sistema Marche».

