Nuova Alitalia divisa in due e con 92 aerei. Ad aprile -97%, possibili circa duemila esuberi

La nuova Alitalia di Stato avrà 92 aerei rispetto ai 113 attuali. «Nella newco - ha spiegato il Commissario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, in un’audizione alla Camera - confluiranno 92 aerei, di cui 20 a lungo raggio, 60 a medio raggio e 12 a corto raggio». «Le newco - ha aggiunto - saranno due: una prenderà in affitto il ramo cityliner (compagnia aerea regionale, sussidiaria di Alitalia) e una prenderà in affitto il ramo di Alitalia».

Attualmente i voli operativi sono solo 49 voli, gran parte in Italia e un volo su New York. «Operaiamo solo al 10% rispetto ai 500 voli precedenti. Marzo ha prodotto il crollo verticale delle vendite, registrando un -76,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, che è proseguito ad aprile con un -97%. Con questa flotta ridotta possibili circa 2 mila esuberi», ha spiegato il Commissario di Alitalia, Giuseppe Leogrande.

