Air Italy, «speciali tariffe per voli cancellati»: così Ryanair lancia offensiva per conquistare nuovi clienti

Offensiva commerciale di Ryanair per conquistare i clienti di Air Italy. La compagnia low cost, che oggi ha indetto una conferenza stampa a Milano, ha lanciato delle «speciali tariffe di salvataggio» su 11 rotte da e per 7 aeroporti italiani «per accogliere i clienti di Air Italy i cui voli sono stati cancellati». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito del vettore irlandese.LEGGI ANCHE:Le tariffe riguardano voli nazionali da e per Cagliari, Catania, Lamezia, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli e Palermo, nonché sulle rotte internazionali da Milano Bergamo a Londra Stansted e Londra Southend. Le tariffe sono disponibili, precisa Ryanair, per i voli da febbraio a maggio, ma come sempre accade sono limitate nella prenotazione. Anche Easyjet ha già annunciato tariffe fosse per i passeggeri di Air Italy.