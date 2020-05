730 Precompilato 2020, da oggi si può modificare e inviare. Tutto ciò che c'è da sapere

Ultimo aggiornamento: 15:36

Dallo scorso 5 maggio è disponibile ilper la dichiarazione dei redditi, e da oggi, 14 maggio, si può modificare e inviare. A causa dell’emergenza legata alla pandemia di coronavirus il termine ultimo per la presentazione è slittato al 30 settembre, ma ovviamente i tempi di eventuali rimborsi sono legati alla presentazione della domanda, il che significa che prima si presenta la dichiarazione e meglio è.Da oggi, come detto, si può modificare, accettare e inviare il 730 precompilato: per eventuali modifiche o per annullare l’invio c’è invece tempo dal 25 maggio al 22 giugno. Si potrà inviare la dichiarazione avvalendosi dei Caf, di professionisti abilitati o anche in autonomia, con la compilazione assistita ma anche senza.