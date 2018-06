La tua segnalazione a Corriereadriatico.it «Il parcometro è ko: multa ingiusta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buongiorno signor sindaco,Le scrivo per suggerirLe di aggiungere, nei parcometri prospicienti la Basilica, l'indicazione dei parcometri più vicini.Tanto sopra al fine di agevolare il cittadino che si trovasse nelle mie stesse condizioni, soprattutto in caso di difficoltà a poter raggiungere la più vicina postazione per il pagamento. Poiché lo scrivente ha avuto la sfortuna di trovare un parcometro non funzionante per aggiornamenti del dispositivo, non ha provveduto al pagamento ed è stato sanzionato, per cui sarebbe una buona idea lasciare sull' apparecchio le indicazioni per risolvere segnalando la posizione dei parcometri vicini prima e dopo.Faccio inoltre presente di aver comunque provveduto al pagamento del mancato tributo (ingiustamente comminato a mio parere), considerando chiusa la questione economica.Tanto sopra anche al fine inoltre di non far percepire la sosta a pagamento legata esclusivamente a motivi di cassa dell'amministrazione e non come si dovrebbe, un servizio alla collettività.Mi auguro di non averla distolta troppo dagli impegni, sicuramente più importanti della mia segnalazione.Cordialmente la saluto.Angelo Lanari