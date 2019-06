La tua segnalazione a Corriereadriatico.it «Troppe buche, la strada è una trappola»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buongiorno,sono una lettrice del vostro giornale e oggi dopo l'ennesimo rischio caduta ho deciso di scrivervi. Tutte le mattine per recarmi al lavoro percorro via Flaminia partendo dalla zona Ville (Falconara) fino alla stazione di Ancona,percorrendo questo tratto di strada in scooter.Dal ponte della Palombella alla stazione di Ancona è praticamente impossibile transitare a causa dell'asfalto e delle buche,praticamente bisogna fare lo slalom altrimenti ci si lascia un pezzo dello scooter,e si deve pregare per non farsi male. Fra tanti articoli che pubblicato spero che pubblichiate anche questo,e che chi di dovere prende in mano la situazione. Anche per evitare che persone come me percorrendo la strada possano farsi male.Rosanna Cangiano