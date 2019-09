La tua segnalazione a Corriereadriatico.it «Urologia a Torrette, solo applausi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci vorrebbero sempre buone notizie, da prima pagina! Vi scrivo solo per una testimonianza. Per testimoniare che ci sono cose che funzionano meravigliosamente bene e di cui si parla troppo poco. Mischiamo l'ordinario con lo straordinario. Lasciamo, che chi si occupa della nostra vita con passione, dedizione, professionalità e...perchè no, con umanità, riceva poco frequentemente elogi, che i valori economici dei compensi, non potranno mai sostituire.Martedì ho lasciato il reparto di Urologia dell'ospedale Torrette di Ancona. Reparto decoroso nell'infrastruttura, attrezzato, ben pulito. Infermieri, oss, medici in squadra, che si muovono come strumenti musicali in un'orchestra, lasciando che la musica rimanga piacevole. Prezioso, presente, puntuale, umano il lavoro degli infermieri.Non so dire di cosa hanno bisogno per migliorare, ma so che c'è sempre un modo per migliorare. E sono convinto che basti chiederlo a loro. Mi auguro che ogni loro desiderio professionale venga esaudito e che continuino a dare il massimo.Il mio personale ringraziamento al dott. Lorenzo Montesi ed agli infermieri Pasquale e Giovanna.Mi piaceva dirvi che qualcosa che funziona c'è. E mi auguro di leggere sempre più rubriche fatte di buone notizie.Francesco Patrik Luzi