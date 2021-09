ANCONA - Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Silia Di Bella. «Scenario brutto, grave il disagio creato dall'abbandono di rifiuti ingombranti in via Ruggeri, dal civico 8 al civico 12, che nonostante le numerose richieste di sgombero effettuate ad Anconambiente dal mese di giugno ad oggi ancora sostano all'uscita dei nostri portoni. I rifiuti sono stati abbandonati a ridosso dei cassonetti per la raccolta differenziata, creando quindi anche notevoli difficoltà anche per buttare i rifiuti, ma soprattutto per il nostro stesso decoro di persone che pagano un servizio di cui non riescono in nessun modo ad usufruire».



