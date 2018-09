Trovata zucchina mastodontica: pesa otto chili e 200 grammi

di Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLTAGO - Otto chili e 200 grammi di zucchina. La mastodontica verdura da record è frutto di un orto della cuccagna di Frassenè. Quello della famiglia De Marco. Dopo anni di abbandono, il grande campo è tornato quest'anno rigoglioso di ogni genere di prodotti: dall'insalata ai pomodori, dalle patate alle zucchine. Il raccolto è stato buono, favorito di certo dall'alternanza di sole e di pioggia di quest'estate; tuttavia nulla, nelle scorse settimane, lasciava intuire che tra le foglie stesse crescendo un frutto di tali dimensioni.«Non ho mai coltivato un orto così vasto racconta Viviana De Marco -, di solito insieme a mio marito Adriano lavoravamo un fazzoletto più piccolo, ma quest'anno a primavera abbiamo deciso di rimettere a coltura il terreno di mio padre, abbandonato da qualche anno ma ben esposto in una zona molto soleggiata. Che dire? La fortuna del principiante essere riusciti a raccogliere una zucchina gigante». La verdura da record è in frigorifero, nell'attesa di scegliere una ricetta che consenta di celebrarla degnamente. Dopo varie ipotesi, tutte scartate, De Marco ha optato per un piatto originale: gli spaghetti di zucchine. «Mi dispiace tagliarla e utilizzarla, però - conclude -, non capita tutti i giorni di raccogliere dall'orto verdura da 8 chili.