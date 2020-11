Quanto dura la zona rossa o arancione? La risposta di Rezza: «Servono due settimane per vedere risultati»

Quanto dura la permanenza di una Regione nella zona a cui è stata assegnata e le relative misure restrittive anti-contagio da coronavirus? Alla domanda che si pongono in particolar modo gli abitanti delle zone rosse e arancioni ha risposto oggi il direttore della prevenzione del ministero Gianni Rezza durante la conferenza stampa di commento dei dati del monitoraggio settimanale.

«Servono due settimane per vedere la de-escalation dei casi per effetto delle misure» imposte alle regioni in caso di miglioramento, ha spiegato Rezza. L'evenienza riguarda - al momento - le sette aree in fascia rossa (Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano e Valle d'Aosta, a cui si aggiungono da domenica 15 novembre Campania e Toscana) e alle nove in fascia arancione (Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia e Umbria a cui si aggiungono Emilia-Romagna, Friuli e Marche).

Per quanto riguarda l'escalation, quindi il passaggio da un livello di rischio più basso a uno più elevato, la riposta deve essere invece immediata.

