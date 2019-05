Zingaretti e la foto con la libreria vuota presa di mira dai social network

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è molto riso in rete, soprattutto sui social network, della foto di Salvini con la libreria alle sue spalle. Soprattutto hanno fatto molto discutre tutti gli oggetti e alcuni libri dietro il leader leghista, dal tapiro d'oro all'ampola con l'acqua "padana" fino alla foto di "Capitan" Franco Baresi Ma, più di qualcuno ha anche notato la foto pubblicata dal Partito Democratico che ritrae il segretario, insieme al Presidente del PD Paolo Gentiloni e Enzo Amendola e Lia Quartapelle sorridere nel momento in cui le proiezioni mostravano il sorpasso dei democratici ai danni del Movimento 5 Stelle.Perché, in effetti, lae senza un libro che facesse bella mostra di se, era un po' triste. Secondo alcuni beninformati Zingaretti non avrebbe ancora completato l'allestimento del suo ufficio da segretario, anche perché il suo quartier generale rimane in Regione Lazio, ma il tempo per mettere qualche libro sugli scaffali poteva trovarlo.E sui social è già partito il dibattito: meglio (o peggio) la libreria a misura di elettore sovranista di Salvini o quella spoglia e un po' triste di Zingaretti?