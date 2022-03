Zelensky choc: «Ci sarà una guerra mondiale». L'intervista alla tv americana

Dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivano parole terribili sul conflitto nel Paese. In un'intervista ieri sera al programma World News Tonight, sulla tv americana ABC, Zelensky ha detto senza mezzi termini che «questa guerra non finirà così. Scatenerà la guerra mondiale». Zelensky afferma inoltre che il presidente russo Vladimir Putin è un criminale di guerra: «Tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra, tutti coloro che hanno dato gli ordini... sono tutti criminali di guerra».

Intanto un corridoio umanitario verrà aperto in mattinata nella città di Sumy, dove poche ore fa un bombardamento avrebbe provocato la morte di almeno dieci persone, tra cui diversi bambini. Lo ha annunciato il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk, secondo quanto riporta il sito del Guardian. Vereshchuk ha detto che i civili inizieranno a lasciare la città del nord-est dell'Ucraina sugli autobus a partire dalle 8 GMT (le 9 in Italia).

Le parole di Zelensky: «Più la bestia mangia, più avrà fame»

«Questo conflitto non finirà così ma scatenerà una guerra mondiale. Noi siamo stati i primi. Voi sarete i secondi. Perché più questa bestia mangia e più vorrà mangiare», ha detto Zelensky riferendosi a Putin, in un'intervista rilasciata ad Abc News. Secondo Zelensky, l'Europa oggi è una «zona di libertà», ma «quando i limiti dei diritti e delle libertà vengono violati e calpestati, allora dovete proteggerci», e ha aggiunto che «oggi la guerra è qui. Domani sarà in Lituania, poi in Polonia, poi in Germania. Questo è grave».

Il leader ucraino ha quindi di nuovo definito Putin «un criminale di guerra», sottolineando che lo sono anche «tutte le persone che sono venute nella nostra terra e tutte le persone che hanno dato gli ordini». Ma per Zelensky, Putin è ancora in grado di «fermare la guerra che ha iniziato», a patto che accetti di iniziare «il dialogo» e di uscire «dalla bolla» in cui si trova.

