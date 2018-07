Zecche, mai così tante: triplicati i casi di malattia di Lyme e Tbe

di Daniele De Donà

BELLUNO - L'è una realtà, specialmente in terra bellunese. E i dati parlano chiaro visto che nei primi giorni di luglio si è visto un autentico picco. È di ieri la segnalazione del ventesimo caso di malattia di Lyme registrato al San Martino in totale però nel territorio bellunese in solo tre mesi e mezzo (aprile, maggio, giugno e una parte di luglio sono stati una trentina.Nello stesso periodo 14 i casi di Tbe che, rispetto allo stesso periodo del 2017 sono triplicati. Ma non aspettiamoci vaccinazioni gratuite contro la Tbe in tempi brevi. Se da una parte è vero che il Consiglio regionale ha dato il suo beneplacito per rendere a costo zero per l’utente la profilassi della malattia causata dal morso di zecca, è altrettanto vero che i passaggi per raggiungere l’obiettivo sono più d’uno. Tant’è che la dirigenza dell’Usl 1 Dolomiti ribadisce l’invito a vaccinarsi, invitando a prendere l’appuntamento al Servizio di igiene e sanità pubblica.