Zalando e il post con modelle curvy: su Facebook gli insulti choc. Le più cattive? Le donne

Ma quanta ipocrisia ..... io non vorrei essere mai così

Vorrei dire a tutti gli uomini che hanno commentato con no, bleah, prosciutti, che la vita di noi donne non ruota intorno alla loro approvazione sul nostro corpo

Da Zalando ci piace rappresentare e RISPETTARE la bellezza autentica e la diversità delle persone. Allo stesso modo, rispettiamo opinioni e gusti diversi dai nostri e il diritto di esprimerli. Tuttavia, non accettiamo che la nostra pagina diventi un luogo per diffondere messaggi di odio, offesa o disprezzo: per questo motivo, siamo stati costretti ad oscurare alcuni commenti

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La. Lo dimostra il caso, che monta da qualche giorno, delle foto con le modelle curvy in intimoche hanno provocato decine di commenti offensivi sulla pagina, società di e-commerce: foto che volevano pubblicizzare l’intimo promuovendo il fascino delle donne ‘morbide’, ma che hanno smascherato la cattiveria di tanti, troppi utenti, soprattutto donne appunto.Gli: «Ciccione», «fate schifo», alcune delle eleganti frasi rivolte alle modelle, peraltro tutt’altro che grasse e di certo bellissime. «», scrive una utente. Ciò che colpisce è che ad attaccarle siano state per la maggior parte donne, in barba alla solidarietà femminile che invece in questi casi dovrebbe portare più sensibilità. «», scrive una ragazza.I gestori della pagina Facebook italiana di Zalando sono intervenuti con prontezza. «», hanno scritto in un commento fissato in alto, dopo aver cancellato gli insulti peggiori