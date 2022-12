Scimmie urlatrici, la consigliera di Santarcangelo Yousra Alaija: «Mi vergogno per Fiori»

E' nata a Cattolica da genitori marocchini (il padre è arrivato in Italia nel 1970, la madre nel 1989): Yousra Alaija, 27 anni, dal 2020 è consigliere comunale nelle file dem a Santarcangelo di Romagna. E' collega del consigliere Marco Fiori che, in un post, ha definito i tifosi del Marocco per i Mondiali di Calcio «Scimmie urlatrici». La sindaca Alice Parma ha chiesto scuse pubbliche, la maggioranza ha chiesto le dimissioni.

«Mi sono vergognata per lui»

«Quando ho letto certe frasi, mi sono vergognata per lui e per il fatto che questa persona rappresenta come me la comunità di Santarcangelo in consiglio comunale da oltre due anni - ha spiegato la consigliera Yousra Alaija -. Anche se già il giorno del mio insediamento non aveva certo scritto una bella pagina, facendo intravedere quello che ha poi confermato con i post in cui ha dato delle scimmie urlatrici ai tifosi in festa dopo le vittorie mondiali: lui e altri due esponenti del suo gruppo di opposizione il 30 settembre 2020 si astennero quando si trattò di votare il mio ingresso in consiglio».