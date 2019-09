Yogurt Cremoso alla soia Veggie Despar ritirato: allergeni non dichiarati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo yogurt Cremoso allaè stato ritirato dagli scaffali dei supermercati. Il motivo: allergeni non dichiarati in etichetta. Ilha pubblicato il richiamo di un lotto diCremoso allaa marchiodopo che, nei giorni scorsi, lo stesso provvedimento era stato adottato anche dalla catena di supermercati. Il lotto interessato dal richiamo è contrassegnato dal codice L2349 con scadenza all’8 ottobre 2019 ed è prodotto dalladi Castiglione delle Stiviere (MN).Il prodotto Cremoso allaè commercializzato daItalia C.a.r.l. via Cristoni n 82, Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. La confezione delloCremoso alla soia Veggieè venduto nella confezione da 250 grammi e chi avesse acquistato il prodotto, se allergico o intollerante, non deve consumarlo.