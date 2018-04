Dieta con yogurt, caffè e cioccolato per proteggere il fegato: ecco come

Una dieta in stile mediterraneo, ricca di vegetali, insieme a yogurt, tè, caffè e cioccolato, protegge il fegato. È infatti associata a una maggiore presenza di batteri intestinali diversificati e riduce il rischio di ospedalizzazione in coloro che sono affetti da cirrosi epatica. A evidenziarlo è uno studio presentato da Jasmohan Bajaj, della Virginia Commonwealth University e del McGuire VA Medical Center, negli Usa, all'International Liver Congress 2018 a Parigi.



La cirrosi epatica è una causa di morte importante, in crescita e ampiamente prevenibile in tutto il mondo, che è legata a oltre 1 milione di decessi a livello globale all'anno. Per lo studio sono state reclutate circa 300 persone da Usa (157) e Turchia (139), dividendole in tre gruppi a seconda che avessero una cirrosi compensata, scompensata o fossero sane. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad analisi del microbiota e quelli con cirrosi epatica sono stati seguiti per almeno 90 giorni per acquisire dati sulle ospedalizzazioni.



L'analisi dei campioni di feci ha rivelato che coloro che provenivano dalla Turchia avevano una diversità significativamente maggiore del microbiota intestinale rispetto agli statunitensi e non vi era differenza in questa diversità tra i sani e quelli con cirrosi epatica. Al contrario, nel gruppo di persone che provenivano dagli Usa, questa diversità era più alta nel gruppo di controllo e più bassa tra quelli che avevano una cirrosi scompensata. Il caffè, il tè, le verdure, il cioccolato e l'assunzione di latte fermentato, maggiori nel gruppo turco, hanno predetto una più ampia diversità. C'è stato inoltre un numero significativamente più elevato di ospedalizzazioni tra gli statunitensi rispetto ai turchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA