Droga della pazzia venduta in un minimarket: arrestato un bengalese. Gli effetti: «Improvvisa violenza»

La droga della pazzia spaventa Milano. Un bengalese di 40 anni, titolare di un mini market, è stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga, tra cui la Yaba, una metanfetamina conosciuta col nome di 'droga di Hitler' o 'droga della pazzia'. Molto diffusa nel sud-est asiatico, in Italia costa circa 20 euro a dose: gli effetti sono tre volte superiori a quelli dell'ecstasy e possono provocare «un'improvvisa e incalcolabile predisposizione alla violenza verso gli altri e verso sé stessi».

Il blitz e il sequestro

Gli agenti del commissariato Mecenate avevano ricevuto segnalazioni dai residenti per un insolito viavai dal negozio e attorno alle 19 di ieri si sono appostati davanti all'ingresso in viale Giovanni da Cermenate e hanno notato l'arrivo di un furgone da cui è stata scaricata della merce.



La successiva perquisizione ha consentito di scoprire un passaggio diretto tra negozio e cantina di pertinenza che era stata trasformata in un'altra stanza dove era conservata parte della droga. Sono stati trovati 3,70 grammi di cocaina, poco meno di 3 grammi di hashish, 5,4 grammi di shaboo e 7 pastiglie di Yaba, la droga della pazzia appunto.