Questo uovo ha il record di like su Instagram: battuto il post di Kilye Genner

Appartiene a un sempliceil record del post con più like suBened è ancora in crescita. Il soggetto dello scatto più "gradito" di sempre è su sfondo bianco e sembra non avere niente di speciale, ma ha battuto la foto diche aveva ottenuto 18 milioni di "mi piace". L’immagine è stata postata venerdì 5 gennaio 2019 dall'account, che nello scegliere il nome aveva già il sentore di cosa avrebbe creato.Sconfitto il post dipubblicato nel febbraio del 2018 che annunciava la nascita della figliaIl record è stato raggiunto nella serata del 13 gennaio passando da 14 milioni a 24 in meno di tre ore e conquistando letteralmente i social. Di riflesso anche la Genner ha riguadagnato terreno accaparrandosi 100mila nuovi like.L'uovo, dunque, ha una popolarità che farebbe impallidire star comeQualcuno tenterà ora di battere il nuovo record con qualche altro scatto curioso. C'è chi ci sta provando con una gallina, ma senza successo. Ai social "l'ardua sentenza".