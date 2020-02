Nutella Day, il 5 febbraio è la festa mondiale della crema spalmabile più amata

È festa golosa il prossimo 5 febbraio per tutti gli amanti della Nutella, la crema spalmabile inventata nel 1964 dall'imprenditore dolciario Michele Ferrero. La crema di gianduia contenente cacao e nocciole sarà festeggiata, a livello globale, con l'edizione 2020 del «World Nutella Day», evento celebrativo istituito dalla blogger americana Sara Rosso, il 5 febbraio 2007.

L'iniziativa ha l'obiettivo di riunire la community mondiale al fine di condividere la passione per la Nutella. L'appuntamento in particolare invita a partecipare con la pubblicazione di immagini del proprio «World Nutella Day» sui social e usare l'hashtag #worldnutelladay. Tra le tante iniziative della giornata è segnalata quella della catena internazionale del Fast Food Mc Donald's che porta, per la prima volta in tutti gli store italiani, pane e Nutella con il nuovo McCrunchy Bread e la possibilità di assaggiarlo gratuitamente a Milano, Roma, Napoli e Bari nella fascia oraria che va dalle 15 alle 18.

Ultimo aggiornamento: 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA