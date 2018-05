Windows 10, con l'ultimo aggiornamento rimosse alcune funzioni: ecco quali

di Enrico Chillè

I pacchetti di simboli offline non saranno a breve più disponibili in formato MSI e saranno sostituiti dall'Azure based symbol store. Windows Help Viewer (WinHlp32.exe), Contatti su Esplora file e Connessione guidata cellulare, saranno tutte dismesse in quanto già integrate altrove. Infine saranno dismessi i vecchi protocolli come le tecnologie di transizione IPv4/6 (6to4, ISATAP, and Direct Tunnels) in previsione di una migrazione definitiva a IPv6

Come di consueto,, nell'ultimo, April 2018 Update, ha introdotto nuove funzioni ma ha rimosso quelle che sono considerate più superflue. Non è così per tutti e, onde evitare brutte sorprese, è bene sapere cosa non troveremo più nei nostri pc dopo l'aggiornamento del sistema operativo.La prima funzione a essere rimossa, anche se in fondo non stupisce più di tanti, è. Microsoft, d'altronde, aveva deciso di rinunciare alla piattaforma di musica in streaming dopo l'accordo condei mesi scorsi. Da oggi, però, chi aggiorna Windows 10 non troverà alcuna traccia di Groove Music nel proprio sistema operativo.Più importante è invece la novità riguardante: i contatti non salvati di account non Microsoft non compariranno più tra i suggerimenti. Rimosso anche il, ma è ancora possibile, per gli utenti, condividere file, cartelle e stampanti. L', invece, consente di visualizzare il pannello Conversazioni con un determinato contatto solo se l'utente è online e collegato tramite il proprio account. Rimosso anche, ma gli utenti che desiderano averlo ancora possono reinstallarlo manualmente.Non tutte le funzioni saranno però rimosse: se non doveste trovarle, niente panico. In molti casi, infatti, è possibile che siano state accorpate e sostituite da nuove funzioni. Per quanto riguarda, ad esempio,, è ancora possibile utilizzarli ma la voce 'Criteri di restrizione software' è stata sostituita da 'Criteri di gruppo'. Lo spiega Tom's Hardware , che poi aggiunge: “”.