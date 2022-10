WhatsApp non funziona, l'app di messaggi down: cosa sta succedendo

Whatsapp non funziona. I messaggio arrivano in ritardo e l'orario non si aggiorna. WhatsApp down, l'app di messaggistica funziona a singhiozzo: cosa sta succedendo. In molti sui social segnalano nella mattinata di martedì 25 ottobre 2022 un malfunzionamento. In diverse zone dell'Italia gli utenti evidenziano come l'app funzioni a intermittenza: i messaggi inviati si bloccano. Su twitter l'hashtag #whatsappdown è già in tendenza e in centinaia hanno già evidenziato problemi.

Cosa sta succedendo

Alcuni utenti hanno segnalato che l'app era inattiva e alcuni hanno affermato di avere problemi con la connessione al server e l'invio di messaggi. Gli utenti hanno segnalato problemi con l'app di social networking su Twitter e DownDetector.Non è ancora chiaro cosa abbia causato il problema. Un utente di Twitter ha scritto: «Ohh, pensavo fosse la nostra connessione a Internet. Stavo per impazzire!» Un altro ha aggiunto: «Probabilmente spiega perché le mie videochiamate si interrompevano così spesso».