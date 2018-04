«WhatsApp vietato a chi ha meno di 16 anni»: l'ipotesi possibile da fine maggio

WhatsApp vietato a bambini e ragazzini minori di 16 anni? Potrebbe accadere presto. L'ipotesi è lanciata dal sito WABetaInfo, specializzato in Hi-Tech, che ricorda come l'età minima richiesta attualmente sia 13 anni.



Facebook, la novità: ora si possono controllare le app che utilizzano i dati personali a bambini e ragazzini? Potrebbe accadere presto. L'ipotesi è lanciata dal sito WABetaInfo, specializzato in Hi-Tech, che ricorda come l'età minima richiesta attualmente sia 13 anni.

Per rispettare le nuove condizioni di utilizzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

» della app, disponibili in futuro, forse a partire «dal prossimo 25 maggio», scrive il sito, WhatsApp potrebbe (condizionale d'obbligo) richiedere che l'età di chi utilizza il servizio non sia più di almeno 13 anni ma «almeno di 16 anni».Una limitazione che potrebbe rivoluzionare davvero la vita quotidiana di tanti genitori, che mettono in mano ai loro figli nemmeno adolescenti lo smartphone per controllarli e comunicare quotidianamente con loro quando sono fuori di casa.