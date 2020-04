WhatsApp, videochat fino a 8 persone già disponibile su iPhone. Facebook lancia Rooms: riunioni fino a 50 utenti

WhatsApp con amici o parenti avevano il limite, decisamente scomodo, di non poter invitare più di 4 persone simultaneamente.



Zoom e Skype. Zuckerberg ha deciso di potenziare le sue piattaforme di messagistica lanciando Messenger Rooms, che potrà ospitare fino a 50 persone nella stessa stanza, e dando a WhatsApp la capacità di includere fino a 8 persone nelle chiamate e video di gruppo. In un solo colpo, dunque, Facebook fa compiere un salto importante a Messenger e WhatsApp, dopo essersi resa conto che le dirette e le videochiamate sulle due piattaforme sono più che raddoppiate nei Paesi colpiti dal contagio pandemico. Insomma è partita la sfida ae Skype.

Con le videochiamate abbiamo imparato a vivere senza abbracci, lontani ma vicini, abbiamo condiviso divano, riunioni, incontri. Il mondo in uno schermo, con un clic. Aperitivo alle sette, ok? Nonni ci vediamo dopo pranzo? Tutt in video, ma sempre pochi, troppo pochi.