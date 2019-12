Whatsapp smetterà di funzionare su alcuni dispositivi da febbraio 2020

Brutta sorpresa per chi usa Whatsapp: tra pochi mesi su parecchi smartphone e telefonini la app più popolare di chat e instant messaging cesserà di funzionare. Il motivo? L’obsolescenza di alcuni sistemi operativi, che non consentirà più a Whatsapp di funzionare su alcuni modelli e sulle piattaforme obsolete e non più supportate.



Dal 1° febbraio 2020 tutti gli iPhone con il sistema operativo iOS8 (gli ormai vetusti iPhone 3 e 4, per intenderci, perché sugli altri è possibile aggiornare iOS) e gli altri smartphone che hanno Android 2.3.7 o precedenti, non potranno più contare sulla app. Nel caso degli iPhone, Whatsapp già da oggi non consente di creare nuovi account o di operare la verifica: per quanto riguarda invece i Windows Phone, Whatsapp terminerà il suo funzionamento due mesi prima, il 31 dicembre 2019. Ultimo aggiornamento: 12 Dicembre, 17:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA