WhatsApp, il nuovo aggiornamento non piacerà agli utenti: ecco perché

sta sviluppando unche sarà disponibile dalper tutti i sistemi operativi, ma la novità sembra già non piacere per niente agli utenti. Il portale specializzato WABetaInfo, infatti, ha rivelato che nella versione Beta, gli sviluppatori di WhatsApp stanno implementando una funzione che introdurrà glinel corso della visualizzazione deglidei nostri contatti.Laall'interno degli, assolutamente analoga a quella già presente, ad esempio, in, dovrebbe diventare realtà con un aggiornamento ancora in fase di sviluppo e che, con tutta probabilità, sarà rilasciato daall'inizio del prossimo anno. Dopo che WABetaInfo ha diffuso l'indiscrezione sulla pubblicità all'interno dell'app, molti utenti, su Twitter, hanno espresso un certo disappunto.«Se mettono la pubblicità, disattiveremo gli stati. Comunque,continua a far fuggire i suoi utenti verso i propri competitor, come, oper chi ha l'iPhone» - questo il tenore generale deialla novità in arrivo - «Prefeririamo pagare un'app con servizi premium ma senza pubblicità».Insomma, in generale gli utenti non l'hanno presa bene. Lo dimostrano i commenti al sondaggio, attualmente in corso, lanciato da WABetaInfo in merito all'aggiornamento in arrivo, che comunque limiterà gli annunci pubblicitari alla sola funzione degli stati e non nelle chat.