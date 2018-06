WhatsApp non funzionerà più su milioni di vecchi smartphone: ecco quali

WhatsApp, ecco come accedere e leggere i messaggi senza farsi vedere online

Avete un vecchioe usate? Tra non molto, non solo non potrete più accedere agli aggiornamenti alle ultime versioni, ma rischierete anche di non poter più usare l'app sul vostro smartphone.L'annuncio è arrivato direttamente dagli sviluppatori, sul blog di WhatsApp : i sistemi operativi più obsoleti, oltre a non consentire l'aggiornamento alle ultime versioni (con tutte le nuove funzioni disponibili), presto non potranno più supportare l'app di messaggistica istantanea. Ecco la lista deiche, già adesso, non consentono più l'utilizzo di WhatsApp:- Android con versioni più vecchie della 2.3.3- iPhone 3GS e iOS6- Windows Phone 8 e versioni più vecchie- Nokia Symbian S60- BlackBerry OS e BlackBerry 10Ci sono poi altri sistemi operativi, più recenti ma relativamente obsoleti, che consentiranno l'utilizzo di WhatsApp solo entro determinate date. Ecco quali:- Nokia S40 (fino al 31-12-2018)- iOS 7 e versioni precedenti (fino al 1-2-2020)- Android 2.3.7 e versioni precedenti (fino al 1-2-2020)Ad ogni modo, fanno sapere da WhatsApp, alcune funzioni che vengono migliorate con i vari aggiornamenti, potrebbero non essere più disponibili da un momento all'altro. Per questo motivo, WhatsApp consiglia di cambiare smartphone oppure, ove possibile, di aggiornare il sistema operativo a queste versioni:- Android 4.0 e superiori- iOS 8 e superiori- Windows Phone 8.1 e superiori