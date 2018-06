Whatsapp non funziona: problemi nell'invio e nella ricezione messaggi

di Luisa Mosello

Momenti di panico per gli smanettoni a oltranza. Da poco dopo le 18 WhatsApp, l'app di messaggistica usata praticamente da chiunque e in ogni situazione, non funziona come dovrebbe, con rallentamenti e brevi stop. Un po' in tutt'Italia ma soprattutto al nord, a Milano e dintorni.Tutte le versioni, sia quella mobile classica, che quella web, hanno presentato dei problemi nell'invio e nella ricezione dei messaggi. Per esempio quelli mandati via web non sempre arrivavano sul desktop, con tanto avviso di mancata consegna. E poi a volte comparivano magicamente sul mobile.Il sito downdetector.it , specializzato nei “down” delle app, ha evidenziato una settantina di segnalazioni più "pesanti" in particolare in Lombardia. In molte zone il problema sembrerebbe risolto, ma lo stato d'allerta permane per i tanti che anche solo per pochi istanti si son visti sconnessi. E non hanno potuto mandare il messaggino che in qualche caso poteva essere di vitale importanza magari in tema sentimentale, professionale e dintorni.