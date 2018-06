WhatsApp, la nuova funzione in arrivo: ora sarà possibile nascondere le foto in chat

WhatsApp non funzionerà più su milioni di vecchi smartphone: ecco quali e da quando​

Stanchi di ricevere continuamentedi ogni genere sue vedere che tutti, compresi quelli meno desiderati o interessanti, finiscono per intasare la vostra? Presto tutto questo potrebbe essere solo un brutto ricordo, perché gli sviluppatori dell'app stanno testando nuove potenzialità sulladei media ricevuti in chat.Nella versione beta per Android 2.18.159, WhatsApp aveva introdotto, all'interno delle impostazioni, la possibilità didel telefono. La funzione, però, era durata molto poco in quanto fu rimossa nell'aggiornamento successivo, ma per un ottimo motivo. Come riporta WABetaInfo , nella, appena diffusa per la fase di test, la possibilità di impostare la visibilità dei media è stata reintrodotta e potenziata: l'utente, ora, invece di andare sulle impostazioni generali e valide per tutta l'app, può selezionare le chat e i gruppi con le foto e i video da nascondere dalla galleria del telefono. Se il test si concluderà con successo, molto presto tutti gli utenti potranno selezionare l'impostazione direttamente dalle informazioni dei contatti o dei gruppi di cui fanno parte.