WhatsApp invisibile, eccome si attiva la nuova funzione quando si è online

Come si diventa invisibili su WhatsApp? Tra poco gli utenti della App di messaggistica potranno scegliere se e quando essere invisibili mentre sono online. Scrivere un messaggio, senza comunicare agli altri di essere entrati su WhatsApp. La notizia la dà Wabetainfo, non nuovo a spoiler relativi alle nuove funzionalità di WhatsApp. Secondo Wabetainfo, la privacy verrà blindata con la modalità «Incognito», simile a quella che permette di usare i browser per navigare online senza lasciare tracce. Bisognerà cambiare alcune impostazioni e si potrà essere lasciati in pace da chi ogni giorno ha l'abitudine di spiare.

La funzione

Wabetainfo ha pubblicato uno screenshot tratto da una versione beta di WhatsApp per iOS, ma la funzione dovrebbe essere disponibile anche per Android e per la versione desktop dell'app. Non sono stati indicati i tempi d'introduzione della novità, ma pare che basterà entrare nella sezione «Chi può vedere le mie informazioni personali» nella schermata Privacy delle Impostazioni.