WhatsApp, ecco come creare un profilo invisibile per le chat segrete

Essere presenti suin incognito e chattare in gran segreto attraverso unè possibile, ma solo su alcuni dispositivi. Ecco come si può utilizzare l'app senza farsi vedere dagli altri.C'è un piccolo escamotage per avere un profilo invisibile su WhatsApp con i dispositivi Android: a spiegarlo è anche Il Sussidiario . Il primo passo è quello di creare un, ovvero un numero telefonico che lo smartphone non riesce a sincronizzare perché nascosto nei gruppi speciali della. Per farlo, occorre selezionare i contatti a cui vorremmo risultare invisibili, creando una lista all'interno della rubrica. Spiega poi il sito: «Terminata questa operazione, andremo sulle impostazioni del nostro smartphone, selezioneremo Contatti da Visualizzare e quindi Personalizza. A quel punto selezioneremo tutti i contatti che vorremo visualizzare, tranne ovviamente quelli inseriti nel gruppo “segreto”. Così facendo potremo rimanere sempre invisibili a determinati contatti, e nascondere le chat».Altri modi, più semplici e noti, per avere una maggior privacy su WhatsApp sono quelli tradizionali, che sui dispositivi dotati di qualsiasi sistema operativo consentono di nascondere agli altri utenti l'ora dell'ultimo accesso e la doppia spunta blu che certifica l'avvenuta lettura di un messaggio ricevuto.