WhatsApp, per cancellare le chat adesso c'è più tempo: fino a 68 minuti

di Paolo Travisi

Per gli utenti didalle dita bollenti è in arrivo una novità. Se avete inviato una, il cui contenuto è meglio che non venga letto dal destinatario, per pentirvi e cancellarla avete 68 minuti di tempo. Ovviamente a patto che non venga visualizzata prima. L'azienda di Mark Zuckerberg, nella nuova beta release di(2.18.69 di Android), ha dilatato i tempi perun messaggio inviato per errore o per leggerezza, passando dagli attuali 7 minuti ai 68.La modifica sarà disponibile a breve, solo per gli utenti Android ed in fase di sviluppo per la piattaforma IOS. Con ogni probabilità gli sviluppatori vogliono testare questa nuova opzione su un sistema, prima di allargarla alla platea globale. Nel frattempo però, WhatsApp cerca sempre di rinnovarsi per non disperdere gli utilizzatori in altre App di instant messaging ed ha annunciato l'arrivo di altre novità nelle prossime settimane.Senza dubbio utile, la possibilità di registrare chat audio senza tener premuto il tasto del microfono, a cui dovrebbe aggiungersi il cosiddetto preascolto: ascoltare il messaggio vocale prima di inviarlo. Anche questa opzione, come quella dei 68 minuti per cancellare il testo, si aggiunge alla policy di cautela su cui sta puntando WhastApp. Infine un'altra peculiarità che promette di cambiare nuovamente il modo di comunicare è la videochiamata di gruppo. Se è possibile immaginare l'impatto positivo che questa potrebbe avere tra utenti sparsi per il pianeta, è altrettanto possibile pensare agli effetti di una videochiamata “sociale” tra genitori in un gruppo di classe.