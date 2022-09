WhatsApp, se vi arriva una mail con il backup delle chat non apritela: è una truffa

Occhio alle e-mail del finto WhatsApp. Sembrano in tutto e per tutto messaggi di posta elettronica inviati da un indirizzo mail del sito della popolare app di messaggistica istantanea, ma non è così. E anche se invitano a scaricare il backup delle chat per non perderle, si tratta solo dell'ennesima truffa di phishing.

WhatsApp, la finta mail con il backup delle chat

Negli ultimi giorni, diversi utenti hanno segnalato l'arrivo di alcune e-mail che sembrerebbero arrivare davvero dal sito di WhatsApp. E senza prestare la dovuta attenzione, potrebbero essere prese per autentiche ed affidabili. Nell'oggetto e nel testo delle e-mail, l'utente viene invitato a scaricare il file di backup delle chat per non perdere le conversazioni. Ma è essenziale non farlo.

WhatsApp, occhio al phishing

WhatsApp è ovviamente estranea e parte lesa di questa truffa. Sfruttando la popolarità e l'universalità dell'app, i truffatori hanno pensato bene di inviare finte e-mail a ignari utenti. La differenza, come al solito, sta in pochi caratteri o parole. La maggior parte delle e-mail arriva infatti da un indirizzo di posta elettronica che ha come dominio "whatsappweb.com". Mentre l'unico dominio ufficiale di WhatsApp è semplicemente "whatsapp.com". Una somiglianza solo parziale che però può fare tutta la differenza del mondo. Scaricare quel file, come indicato dalle e-mail truffa, rischia di far installare nel sistema un trojan capace di eliminare i dati presenti nel dispositivo utilizzato o di acquisire e trasmettere i dati sensibili dell'utente.

Come evitare il trojan

In genere, se si utilizza un antivirus efficace ed aggiornato, sarà lo stesso software a segnalare il rischio di installare e avviare quel file. Gli esperti informatici, poi, invitano a non cliccare mai sui link che arrivano tramite e-mail o messaggi di WhatsApp sospetti, a non condividere mai dati personali o bancari e a diffidare dalle promozioni online che richiedono di fornire informazioni personali. Ma soprattutto, quando si riceve una e-mail, è sempre bene leggere con la massima attenzione nomi e domini presenti negli indirizzi del mittente.