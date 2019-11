Whatsapp, novità sicurezza a rischio: un virus potrebbe impossessarsi del vostro telefono

Attenzione a video o audio ricevuti tramite Whatsapp: potrebbero essere infetti. E un virus potrebbe improvvisamente prendere il controllo del vostro smartphone. Un cyber attacco in piena regola. A lanciare l'allarme in queste ore è Facebook, proprietaria dell'applicazione, che ha invitato gli utenti a cautelarsi aggiornando l'app all'ultima versione disponibile.

La "vulnerabilità" (contrassegnata dal codice CVE-2019-11931) è stata classificata come "critica", perché potenzialmente pericolosa per milioni di utenti. Si tratta di un attacco informatico ideato da veri professionisti, probabilmente da parte di qualche hacker su commissione. Il meccanismo è questo: una volta scaricato il file MP4 infetto, parte l’esecuzione arbitraria di codice che permette di entrare in possesso dello smartphone e di rubare tutti i dati.

Whatsapp, quali versioni sono a rischio

Tutte le versioni di WhatsApp sono a rischio: Android, iOS, Windows Phone e Business. Facebook consiglia gli utenti di aggiornare immediatamente l’applicazione all’ultima versione disponibile. Sono in pericolo gli utenti che utilizzano le seguenti versioni di WhatsApp:

Android: versione 2.19.274 o precedente

iOS: versione 2.19.100 o precedente

Business Android: 2.19.104 o precedente

Business iOS: 2.19.100 o precedente

Windows Phone: 2.18.368 o precedente.

