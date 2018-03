WhatsApp, tutte le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il prossimo aggiornamento di WhatsApp dovrebbe arrivare a breve, probabilmente nei prossimi giorni, e porterà con sé parecchie nuove funzioni per l'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo.Di alcune novità in arrivo prossimamente ne avevamo già parlato: ad esempio, sarà possibile cancellare i messaggi inviati non più entro 6 minuti, bensì entro un'ora e otto minuti. Il tempo, quindi, risulta decuplicato rispetto a quello a disposizione attualmente. Non solo: le note vocali potranno essere riascoltate prima di essere inviate, cosa che invece ora avviene in automatico dopo la registrazione.Tra le altre novità, troviamo la possibilità di includere descrizioni dei vari gruppi e la possibilità di effettuare pagamenti in-app attraverso il metodo peer-to-peer. Quest'ultima, in particolare, è una funzione assolutamente fondamentale per chi utilizza la nuova app per le imprese, WhatsApp Business.