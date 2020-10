WhatsApp, addio notifiche dai gruppi: ora si possono silenziare per sempre

Il sogno della maggior parte degli utenti che usano WhatsApp è finalmente realtà: le chat si potranno silenziare per sempre. Se infatti fino a ieri era possibile disattivare le notifiche solo per 8 ore, per una settimana o per un anno, adesso è possibile silenziarli vita natural durante, per non avere più la scocciatura di continue notifiche mentre lavoriamo o facciamo altro.

Si tratta di un aggiornamento disponibile sia per utenti iOS (iPhone e iPad) sia per gli utenti Android. Era già da agosto che si parlava di questo tipo di aggiornamento, ma è diventato realtà solo nelle ultime ore: sarà possibile silenziare per sempre sia i gruppi di amici, sia le chat singole.

Ultimo aggiornamento: 17:47

