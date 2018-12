WhatsApp dal 2019 smetterà di funzionare su alcuni smartphone: ecco quali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutte notizie per chi utilizzacon uno smartphone datato: dal, infatti, l'app di messaggistica istantanea smetterà di essere compatibile con idei device. Anche quest'anno, quindi, per gli utenti arriva una brutta sorpresa di fine anno, come era accaduto già nel 2017 Da quandoha acquisito, gli aggiornamenti dell'app sono decisamente più frequenti e, in alcuni casi, possono riguardare la compatibilità con i sistemi operativi meno recenti. In questo modo, per utilizzare, l'utente è costretto a cambiare più spesso il proprio smartphone (o passare ad app 'rivali', come Telegram). Come riporta 20minutos ha diffuso la lista dei dispositivi che non saranno più compatibili dall'inizio del prossimo anno.Niente più, quindi per i dispositivicon versioneo anteriore, e per glicon sistema operativoo anteriori. WhatsApp, poi, non funzionerà più neanche con il, ile sistemi operativi comePer sapere ladel propriobasta seguire alcuni semplici passaggi. Su Android, occorre selezionare "Impostazioni -> Sistema -> Informazioni su"; su iOS, occorre invece selezionare "Impostazioni -> Generali -> Info/aggiornamento software".Se la versione del vostro sistema operativo è compresa tra quelle che non potranno più utilizzare, potete provare ad aggiornarla, anche se per gli smartphone più datati, nella maggior parte dei casi, non sono disponibili aggiornamenti recenti.