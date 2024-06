Vortice ciclonico in arrivo, temporali e grandine sull'Italia: dove e quando pioverà. Ecco le previsioni

Continua il maltempo sull'Italia. O almeno, in parte. Attualmente, infatti, le regioni settentrionali sono attraversate da masse d'aria fresca e instabile pilotate da un profondo vortice ciclonico situato in Scandinavia, mentre il Sud e gran parte del Centro si trovano sotto una calda copertura anticiclonica di origine africana. L'anticiclone delle Azzorre continua a mantenere una posizione nettamente sfavorevole all'arrivo dell'estate sull'Europa centro occidentale e sul nord del nostro Paese, portando quindi forti temporali con nubifragi e grandinate. Per tutta la giornata di oggi il rischio sarà elevato su molte zone del Nord, con accumuli che tra Lombardia e Triveneto potrebbero superare nelle 24h la soglia degli 80/100mm. Poi, però, nella giornata di giovedì toccherà anche al Centro.

La situazione in Europa

Una situazione, quella dell'Italia, comune a molti paesi europei.

Come riportato da 3BMeteo, sul Regno Unito fa freddo come se fosse inverno e le temperature sono sotto media anche su Francia, Germania e Scandinavia meridionale. Un fatto molto anomalo per giugno che penalizza fortemente anche le nostre regioni settentrionali particolarmente esposte a contrasti termici elevati stante una massa d'aria più calda di matrice africana che affluisce sul Mediterraneo. Sono tutti ingredienti per avere forti temporali con nubifragi e grandinate. Da stasera e fino a tutta la giornata di mercoledì il rischio sarà elevato su molte zone del Nord con accumuli che tra Lombardia e Triveneto potrebbero superare nelle 24h la soglia degli 80/100mm, poi nella giornata di giovedì toccherà anche al Centro. In una botte di ferro il Sud che beneficia di una ampia circolazione anticiclonica a matrice calda con temperature da luglio inoltrato. Vediamo che cosa si prevede fino a venerdì.

Mercoledì 12, le previsioni

Nella giornata di oggi, al Nord instabile fin dal mattino su Liguria orientale, Lombardia, Emilia e Triveneto con possibilità di rovesci e locali temporali, maggiori aperture sul Piemonte. Nel pomeriggio intensificazione dell'instabilità un po' ovunque con rovesci e temporali anche forti e localmente accompagnati da grandinate. Fenomeni ancora localmente forti anche in serata e nella notte specie tra Lombardia, Emilia e Triveneto. Al centro, giornata nel complesso stabile con l'unica eccezione di qualche temporale, localmente forte ma isolato in sviluppo nelle ore centrali tra la Toscana interna, l'Umbria e le Marche. Sud, disturbi nuvolosi medio alti tra Sicilia ed estremo Sud, localmente in Sardegna ma senza fenomeni di nota. Soleggiato altrove. Temperature in calo al nord, stabili altrove. Venti moderati occidentali o meridionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Giovedì 13, le previsioni

Al Nord, giornata ancora a tratti instabile tra Liguria orientale, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con possibilità di rovesci e temporali, più insistenti e localmente forti nel pomeriggio. Ampie aperture al Nordovest con fenomeni solo isolati. Migliora ovunque dalla sera. Centro, nuvolosità irregolare al mattino ma con fenomeni molto isolati. Pomeriggio con diffusi temporali anche di forte intensità e con grandine tra la Toscana interna, il Lazio interno, l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo. Sull'Adriatico i temporali potranno raggiungere con facilità anche il litorale. Migliora dalla sera. Sud, nel complesso soleggiato salvo qualche isolato temporale pomeridiano o serale tra Molise e Puglia. Temperature in calo anche al Centro. Venti moderati occidentali o nord occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Venerdì 14, le previsioni

Nella giornata di venerdì, al nord giornata stabile e in prevalenza soleggiata su litorali e pianure. Qualche nube sparsa sui settori alpini e prealpini, più diffusa nelle ore pomeridiane ma associata a fenomeni del tutto sporadici. Centro, tempo stabile e soleggiato con qualche nube bassa al mattino lungo i litorali toscani. Sud, tempo nel complesso stabile e ampiamente soleggiato. Temperature in calo anche al Sud. Venti moderati nord occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.