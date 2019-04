Malore alla sfilata dei carri, muore un volontario 26enne dopo una settimana di agonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PASIANO - È morto l'altra notte dopo una settimana di ricovero in terapia intensiva all'ospedale civile di Pordenone, il pasianese Francesco Ros di 26 anni. Il suo cuore già provato dall'ictus che lo aveva colpito 4 anni fa, non ha retto a una nuova emorragia e alle successive complicazioni. La sua famiglia, la mamma Daniela, il papà Sergio e il fratello Matteo, stanno vivendo con immenso dolore la tragica scomparsa di Francesco, un lottatore nato, con tanta voglia di vivere e di farcela ancora una volta. Francesco si era sentito male una settimana fa, mentre con gli amici si era recato al Carnevale in notturna di Prata. Ci teneva tantissimo, amava il colore e l'allegria, la sfilata e i carri. Ma mentre stava camminando ha avuto un mancamento e ha perso i sensi e non si è più ripreso.