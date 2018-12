Volontariato e tirocinio all'estero, dall'Ang 10 milioni per i progetti dei giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: sempre più giovani seguono questa strada per crescere e fare pratica nel mondo del volontariato, dei tirocini e di vere e proprie attività lavorative. Parte ora una nuova avventura con Ang, l', che ieri ha presentato il “Corpo Europeo di Solidarietà”: un’iniziativa dell'Unione Europea, per accompagnare i giovani a mettersi in gioco anche nei Paesi stranieri, si rivolge ai ragazzi con minori opportunità e a gruppi di under 30 che possono presentare progetti finalizzati al bene comune.Ieri il direttore generale di Ang, Domenico De Maio, ha presentato gli obiettivi del programma su cui sono stati: il 90% andrà a progetti di solidarietà e progetti di volontariato e il 10% ai tirocini. “Iprogetti di solidarietà - ha spiegato De Maio - danno ai giovani under 30 la possibilità di presentare un progetto per realizzare attività a supporto delle comunità locali.Per farlo bastano almeno 5 ragazzi, un’idea e la voglia di partecipare. Diamo quindi strumenti a quel popolo di ragazzi che quotidianamente si impegna per la propria comunità e guarda con attenzione ai cambiamenti sociali e globali”. Le proposte progettuali possono essere presentate sulla base di 3 scadenze annuali, previste a febbraio, aprile, ottobre 2019, sul sito dell’Agenzia www.agenziagiovani.it