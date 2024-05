Incendio sul volo Ryanair da Bologna a Bruxelles, aereo dirottato. Una passeggera: «Si vedeva solo il fumo e c'era puzza»

Paura in volo: il Ryanair FR3938 partito dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna questa mattina alle 10 e diretto all'aeroporto belga di Charleroi è stato fatto atterrare in Lussemburgo attorno alle 11.30 a causa, a quanto si apprende, di un principio di incendio in cucina.

Volo Bologna Bruxelles dirottato: il racconto dei passeggeri

«Stavo dormendo e poi quando ho aperto gli occhi improvvisamente ho visto tutte le hostess correre verso il fondo dell'aereo. A quel punto ho capito che c'era qualcosa che non andava. Poi abbiamo iniziato a sentire un odore acre e ci hanno detto che avremmo fatto un atterraggio di emergenza. Non c'è stato panico, ma è calato un silenzio totale a bordo, fino a quando siamo atterrati in Lussemburgo e sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio che proveniva dalle cucine».

«Non abbiamo capito bene cosa sia bruciato, ci hanno detto che nemmeno le hostess inizialmente lo hanno capito. Si vedeva solo il fumo e c'era puzza», racconta la passeggera, che vive e lavora a Bologna ed era diretta in Belgio per un weekend di vacanza.

Nonostante il problema a bordo, i passeggeri del volo non hanno perso la calma. «Solo quando sono arrivati i pompieri c'è venuto un po' il panico, perché abbiamo capito che avevamo rischiato. In aeroporto ci hanno detto che erano problemi tecnici, ma nessuno ci ha spiegato bene cosa fosse successo».

Una volta a terra, poco dopo le 11.30, gli assistenti dell'aeroporto hanno comunicato che la compagnia aerea avrebbe messo a disposizione un bus per raggiungere Charleroi. «Ma non si conoscevano bene i tempi, continuavano a spostare l'orario d'arrivo sempre più tardi, perché probabilmente il bus sarebbe dovuto arrivare dal Belgio e avremmo dovuto attendere ore». Così molti passeggeri sono andati in stazione per prendere un treno direttamente per Bruxelles. In seguito, attorno alle 13.30, tramite un messaggio Ryanair ha comunicato che 4 pullman sarebbero arrivati in aeroporto alle 13.45 per portare i passeggeri allo scalo di Charleroi che dista circa un'ora di auto dalla capitale belga.