Volo cancellato, il pilota reprime la protesta con metodi poco urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A prima vista, sembra che nella fusoliera si sia sprigionato un incendio. La realtà, forse, è anche peggio: un viaggio da incubo per i passeggeri delche sarebbe dovuto partire da Calcutta con destinazione Bagdogra, in. Il, infatti, ha deciso di utilizzare un metodo piuttosto drastico per reprimere una vera e propriaCome denunciato da un passeggero,, che ha pubblicato un video su Facebook, era stato annunciato che l'aereo avrebbe effettuato il decollo con mezz'ora di ritardo. Dopo una vana attesa, ai passeggeri era stato comunicato che ilerae che avrebbero dovuto uscire immediatamente per rientrare in aeroporto a piedi. In quel momento, però, una forte pioggia monsonica aveva colpito lo scalo di Calcutta e per questo motivo i passeggeri avevano deciso di non uscire dal velivolo, lamentando anche il fatto che non erano stati offerti loro cibo né acqua.Non sapendo che pesci pigliare, il pilota ha deciso di azionare l'aria condizionata al massimo, che però, al contatto con l'aria umida, ha creato una vera e propria, che impediva ai passeggeri di vedere oltre un metro di distanza. Inutile dire che, in quella situazione, a bordo si sia scatenato il panico, con molti passeggeri che temevano si trattasse di un incendio.