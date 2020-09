Viviana Parisi, le indagini si concentrano sul telefono e sull' auto: «Potrebbe esserci la soluzione del giallo»

La chiave del giallo di Caronia potrebbe essere nel telefono e nel pc di Viviana Parisi. Non si fermano le indagini per capire cosa sia successo alla mamma e al piccolo Gioele dopo l'incidente sulla Palermo-Messina. Quella è stata l'ultima volta che sono stati visti vivi da dei testimoni, per il resto c'è il buio visto che ancora non è chiaro quali siano state le cause del decesso del piccolo.

Il cellulare di Viviana sarà esaminato dai tecnici nominati dal procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo. Insieme all'estrapolazione e copia dei dati contenuti sui dispositivi in uso alla dj, il magistrato ha disposto anche nuovi accertamenti irripetibili sulla Opel Corsa coinvolta nell'incidente stradale avvenuto sulla A20 lo scorso 3 agosto. L'intento è quello di capire la dinamica dell'incidente per sapere se i due hanno riportato lesioni e di che tipo possano essere state.

Intanto ieri sono stati fatti accertamenti sul corpo di Gioele per capire se sia morto nello stesso punto in cui è stato ritrovato. Si è proceduto ad estrapolare parti di terriccio presente nei capelli ma, come hanno chiarito gli esperti, servià ancora qualche giorno per avere delle risposte.

Ultimo aggiornamento: 15:33

