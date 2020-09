Dj morta, «sul parabrezza di Viviana Parisi le impronte di Gioele»: torna possibile l'ipotesi dell'incidente

Com’è morto il piccolo Gioele Mondello ? Sulla dinamica è ancora giallo, ma potrebbe tornare in voga la pista del grave incidente d’auto. Sul parabrezza della vettura della mamma Viviana Parisi sarebbero infatti state trovate delle piccole impronte, forse proprio di Gioele, il possibile segno che il bimbo dopo l’incidente sia finito dal seggiolino proprio sul parabrezza.LEGGI ANCHE:L’ultima svolta, scrive Repubblica, arriva dopo un altro sopralluogo avvenuto ieri sera. Nell'auto, una Opel Corsa, «non sono presenti tracce ematiche

non si può escludere del tutto che il piccolo nella collisione abbia sbattuto da qualche parte e abbia avuto poi un'emorragia interna morendo dopo nelle campagne di Caronia. Tuttavia se l'incidente fosse stato rilevante il bimbo avrebbe potuto tagliarsi e quindi qualche traccia di sangue sarebbe stata ritrovata

Un mese dopo insomma non è ancora chiaro come sia morto il bambino: per le ferite causate dell’incidente, o ucciso dalla madre, poi suicida? Dopo l'incidente che la donna ha avuto nella galleria Pizzo Turda, madre e figlio sono spariti nelle campagne di Caronia, facendo perdere le loro tracce, e dopo alcuni giorni sono stati trovati già morti. Secondo il papà di Gioele però, la mamma è innocente: