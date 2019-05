Viterbo, negoziante ucciso durante rapina Fermato extracomunitario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato rintracciato e fermato dai carabinieri a Capodimonte, un paese sul lago di Bolsena, l'uomo ricercato per l'omicidio di Norveo Fedeli, il negoziante di 73 anni rimasto ucciso ieri aSi tratta di un ecuadoregno di circa 25 anni, bloccato dai militari alle ore 10 del mattino. L'uccisione era avvenuta ieri, in un tentativo di rapina finito nel sangue, nell'ora di chiusura dell'attività per il pranzo.Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro Salvini: «Chi delinque ha le ore contate»Il giovane era atteso dal negoziante per ritirare, e pagare, articoli e vestiti per alcune centinaia di euro. Non era la prima volta che lo straniero si presentava in negozio. Ne sarebbe nata una discussione, finita in tragedia.L'omicida era stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza di un vicino negozio di preziosi. Viene visto mentre lascia la jeanseria di Fedeli con una scarpa coperta da una busta, probabilmente quella che si era sporcata del sangue della vittima.La polizia, a cui sono affidate le indagini in collaborazione con i carabinieri del nucleo operativo del capolugo, si era subito messa a caccia di uno straniero. Intanto al cimitero di San Lazzaro è in corso l'autopsia dul corpo di Norveo Fedeli