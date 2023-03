Vitello nato con uno smile sul corpo, i proprietari lo graziano dal mattatoio: «Non lo macelleremo»

Il manto bianco maculato di nero che all'altezza della "pancia" forma una figura che lascia pensare a uno "smile", faccina sorridente. Una fortunata caratteristica che ha letteralmente salvato la vita a un vitello in Australia. Questo particolare disegno sul corpo ne ha cambiato il destino: lo ha graziato dal mattatoio.

Vitello con uno "smile" sul corpo

I suoi proprietari hanno infatti deciso di evitargli una fine cruenta, proprio per il suo segno distintivo. Megan e Barry Coster allevano circa 700 vitelli all'anno nella loro scuderia a Ripplebrook nel West Gippsland, in Australia. Ma non avevano mai visto segni come questo sui propri animali, racconta il Mirror.



LA STORIA

Il vitello Holstein bianco e nero potrà ora girovagare e mangiare serenamente tra i prati dei braccianti agricoli, vivendo una vita felice. E, infatti, il vitellino è stato chiamato proprio "Felice". I segni sul suo corpo ricordano infatti due occhi, un naso e un sorriso. Sono stati notati per la prima volta dall'agricoltore Coster mentre controllava il suo bestiame nella fattoria. «In passato abbiamo visto alcuni numeri o cuori sulla testa di alcuni animali. Ma mai nulla che ricordasse così incedibilmente un sorriso», ha raccontato la signora Coster all'Australian Broadcasting Corporation. Un caso che renderà meno cruenta anche la fine dell'animale.