Usava 4.600 cellulari per gonfiare le visualizzazioni di influencer e streamer: cinese in manette. Il tariffario per crescere sui social

Un uomo ha trovato un modo alquanto curioso per gonfiare le visualizzazioni delle dirette social e guadagnare: con l'aiuto di quasi 5 mila smartphone ha dato vita, nel 2022, a un'attività di successo. Peccato che fosse illegale.

Il business delle visualizzazioni social

Wang, un uomo cinese, ha costruito un'azienda con questo metodo assurdo, pomettendo ai suoi clienti che si sarebbero costruiti un'identità digitale molto proficua. Aveva 4 mila 600 cellulari e con ognuno visualizzava e commentava i contenuti dei suoi clienti, facendo loro raggiungere effettivamente delle cifre da capogiro, mentre lui si metteva in tasca 3 milioni di yuan ogni 4 mesi (quasi 400 mila euro). Lo strano metodo del signor Wang, però, è considerato illegale e le forze dell'ordine lo hanno arrestato. La pena è di 1 anno e 3 mesi di carcere insieme a una multa di circa 7 mila euro.

Il tariffario per ogni cellulare

Ai suoi clienti, Wang (secondo quanto riportano i siti locali) proponeva un tariffario: il costo di una visualizzazione da uno dei telefonini era di 6,56 yuan, cioè meno di un dollaro, che si trasformano in quasi 4 mila euro se moltiplichiamo per 4.500. E li poteva guadagnare in un solo giorno, impostando i vari schermi sulla diretta social del cliente in questione. Più precisamente, «servendosi di servizi VPN di una serie di router e switch è riuscito a mettere a punto un metodo che gli permetteva di accedere da tutti i suoi cellulari a uno stesso contenuto live-stream». Il cliente poteva anche chiedergli di non utilizzare tutti gli smartphones, ma solo una parte. Ma chi era disposto a pagare per questa assurda attività? Probabilmente gli influencers di "media taglia" che per monetizzare ancor più hanno bisogno di maggiori visualizzazioni. Wang non è stato il primo a dare vita a un modo illegale per gonfiare le visualizzazioni e le interazioni sui social: in passato si sono verificati altri casi simili e Wang stesso ha iniziato tale business su consiglio di un amico. Si dice che il social su cui ha trovato più fortuna sia stato Tik Tok