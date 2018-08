Le visite ginecologiche sono inutili, â€‹medico arrestato per violenza sessuale

MENAGGIO - Un medico di 48 anni è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Menaggio (in provincia di Como) per violenza sessuale. Il dottore, che esercita nella zona di Porlezza, è accusato di avere compiuto su una mezza dozzina di pazienti delle ispezioni ginecologiche a fronte di patologie che non le prevedevano. L'inchiesta della procura di Como è partita nel novembre scorso, sulla base di denunce presentate da pazienti, e ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita questa mattina.

